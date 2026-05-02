創作大賞2024(note主催)を受賞し、大きく話題となった森きいこの『血道』が新潮文庫nexより刊行される。同時に『メイドのベル』で話題となった漫画家・えなかあきひによるコミカライズも決定。2027年連載開始予定となっている。■創作大賞とは未来のスターとなるクリエイターを発掘する、noteとTALESが共同主催する日本最大級の創作コンテスト。これまで累計173,387作品の応募があり、書籍化・映像化・連載・舞台化など32作品のメ