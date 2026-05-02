実業之日本社は、シリーズ累計800万部を誇る柴田亜美の代表作『南国少年パプワくん』(スクウェア・エニックス)の世界観をもとに、著者自らが全ページ描き下ろした新作絵本『パプワくん』を、2026年7月9日(木)に刊行する。1991年にエニックス(現・スクウェア・エニックス)刊行の月刊『少年ガンガン』で連載が始まった『南国少年パプワくん』は、シュールなギャグ、個性豊かなキャラクター、そして胸を打つ友情の物語で多くの読者を