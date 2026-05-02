ABEMAのオリジナル恋愛番組『恋愛病院』（毎週木曜後10：00）の第5回が4月30日、「ABEMA SPECIALチャンネル」で放送された。【映像】急展開…石丸伸二、ついに番組に苦言「人の感情を甘く見すぎてる」5では、元政治家・しんじ（石丸伸二）とミス東大・あさ、フリーアナウンサー・まさかつによる三角関係に新たな動きが。仕事で一時離脱していた西東京市市議会議員・いずみがリモートで登場し、2ショットトークの相手にしんじ