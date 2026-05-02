フロリダ州ザビレッジズでの会合で発言するトランプ氏＝1日/Nathan Howard/Reuters（CNN）トランプ米大統領は1日、米国がイランとの戦争に「勝利」していないとの発言は「反逆的」とみなすと発言した。ただ、これに先立ちトランプ政権は、議会に対して戦闘行為は「終了した」と通知していた。トランプ氏はフロリダ州ザビレッジズでの発言で、「急進左派は『我々は勝っていない』と繰り返すが、イランにはもう全く軍隊が残っていな