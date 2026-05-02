ニュース番組『わたしとニュース』で、森川夕貴アナウンサーが明かした「雑談への苦手意識」に視聴者から共感の声が寄せられた。【映像】森川アナ「めんどくさくなっちゃって、苦手意識がある」番組内で森川アナは、雑談について「めんどくさくなっちゃって、苦手意識がすごくある」と吐露した。この日、番組には話し方トレーニングサービスを運営するkaeka代表・千葉佳織氏が出演。千葉氏が行っている雑談・関係構築トレー