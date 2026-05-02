鈴木マサカズの名作『マトリズム』が大幅加筆＆新規カバーにて完全版として登場。人々の生活に静かに忍び寄る薬物の恐怖を描いた衝撃のドキュメントコミック『マトリズム完全版』全10巻(電子のみ)が、2026年5月9日(土)より新潮社より一斉配信される。本作は、二人の麻薬取締官の視点を通して、一般市民のすぐそばまで忍び寄る薬物の恐ろしさを描いた衝撃作。現在は『「子供を殺してください」と言う親たち』(原作：押川剛)などを手