LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、2026年5月1日(金)に「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の結果を発表した。○「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」結果発表：「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、2026年4月9日(木)に「LINEマンガ」がサービス開始13周年を迎えたことを記念し開催されたイベント。4月9日(木)から4月22日(水)までユーザー投票を行い、13個のテー