ChatGPTを開発するオープンAIが、新たにスマートフォンを作っていると報じられています。 アナリストのミンチー・クオ氏はサプライチェーン筋からの情報として、オープンAIがスマートフォンの開発を進めていると述べています。量産は2028年に予定されており、正確なチップ仕様や追加のサプライヤーは、2026年後半または2027年第1四半期までに確定する見通しです。 現在のAIエージェントの利用においては、位置情報、活動、コ