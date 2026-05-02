SBIホールディングスとビザ・ワールドワイド・ジャパンは5月1日、デジタル金融および決済分野における協業の可能性を検討することを目的とした基本合意書を締結したことを発表した。Visa/SBIホールディングス本合意書に基づき、両社は、ステーブルコインを含むデジタルアセットの活用や、それぞれが有する金融・決済分野における知見・強みを活かし、将来的な協業の可能性について協議を進める。これらの協議を通じて、新たな決済