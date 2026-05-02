3月末、Xで自動翻訳がスタートしました。世界中の人との交流が加速するなか、ファミリーマート公式が、アレンジレシピ「ファミチキたまごサンド」を世界に向けて発信し、Xで話題となっています。自動翻訳の時代きたし、公式から「ファミチキたまごサンド」を世界に広めたい!. たまごサンドのパン、外す。そこにファミチキ、入れる。. 以上!!! (@famima_nowより引用)「ファミチキたまごサンド」用意するもの「ファミチキたまごサン