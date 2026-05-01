Image: alexgo.photography / Shutterstock Image: alexgo.photography / Shutterstockデータセンター建設には、音楽やスポーツのように分断しているアメリカ市民を一致団結させる力があるのは間違いなさそうです。あちこちで起こってる反対運動がハンパじゃありません。現在、全米で3000を超える新規データセンターが建設中または計画中です。Wiredの新たな報告によると、ガス火力発電所や