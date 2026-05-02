四角い缶に入った懐かしのキャンディ「サクマドロップス」。 何色が出るのか分からないワクワク感と、宝石のように輝くドロップスに魅了された人も多いはず。そんなサクマドロップスが、このたび“チャーム”になって登場し、SNSで大きな話題を呼んでいます。サクマドロップスのチャームこちらが、サクマドロップスのチャームです。七色のドロップスが宝石のようにキラキラ輝き、思わず手に取りたくなる可愛さです。SNSで紹介され