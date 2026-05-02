明らかに迷惑なお客さんでない限り、お店側からお客さんに注意する際はたいへん気を遣うものです。相手が地元の常連さんだとなおのこと……。今回は喫茶店で働いている友人が出会った、とある常連客のエピソードです。 常連客の「30円節約術」にモヤモヤ