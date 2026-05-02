春グマが各地に出没し、ゴールデンウイークを迎えた観光地も神経質にならざるをえない。2026年5月1日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は春グマ対策を特集したが、クマ対策にも基本があるという。お腹がすいた状態で食べ物への執着心が強い番組ではまず、春グマの危険性について、クマの生態に詳しい石川県立大学特任教授の大井徹さんが近年のクマの生態変化を説明した。「クマは冬眠明けで動き回っており、お腹がすいた状態なの