AAAの宇野実彩子と與真司郎がイベントで共演したことを宇野が自身のインスタグラムで投稿した。宇野はまた、髪色を変えたことも明かした。 【写真】與真司郎と2ショット!「あたうの最高」ファン感激 宇野は4月23日に更新したインスタグラムで「真司郎とイベント出演させて頂いたよ安心感の中でお仕事できてとても贅沢でした」と與との共演に安心できることを記した。また「そして髪をダークブラウンに染めてみた」と