“漫画の神様”手塚治虫氏(1989年死去、享年60)が主に少年・少⼥向けに描いた幻の作品群が一冊に編集され、「手塚治虫 ミッシング・ピーシズ ジュブナイル・ワークスアリと巨人」(立東舎、税抜6350円)と題して6月12日に発売される。 【写真】有名作品の単行本でカットされた部分も復元した手塚治虫の「ミッシング・ピーシズ」シリーズ これまで「ブラック・ジャック」「三つ目がとおる」「