ゴールデンウィークが始まり、帰省や旅行で公共交通機関を利用する人も多いと思います。しかし、本来は楽しいはずの移動時間が、思わぬトラブルで台無しになってしまうこともあります。弁護士ドットコムニュースのLINEには、新幹線やバスなどの「座席」をめぐる体験談が数多く寄せられました。●「私たちが買ったんですけど！？」術後のグリーン車で起きた悪夢中でも衝撃的だったのは、体調不良のなかでトラブルに巻き込まれた女性