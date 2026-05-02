見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第6週「天泣（てんきゅう）の教室」が5月4日〜5月8日に放送される。【写真】バーンズ（エマ・ハワード）の授業が始まる『風、薫る』第26回場面カット本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女