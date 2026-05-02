◆米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第２日（１日、メキシコ・エルカマレオンＧＣ＝６５８３ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１０位で出た勝みなみ（明治安田）が６バーディー、３ボギーの６８をマークし、通算７アンダーで日本勢最上位の４位に浮上した。首位と２打差。日本勢は９人が出場。原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は７２で４アンダーの１１位、桜井心那（ニトリ）は