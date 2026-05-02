“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第12話「武士と忍者」が3日に放送される。【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第12話「武士と忍者」予告怜慈（長田光平）たちとの会話で、人造人間の自分に感情があるかもし