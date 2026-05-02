令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase33「現る」が3日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case33「現る」予告ジーク（天野浩成）がねむ（堀口真帆）の悪夢を正夢に変え、ナイトメアが現実の世界に出現した。人々がナイトメアに襲われる現実を目の当たりにした莫（今井竜太郎）は、壊れたゼッツドライバーを装着。カプセムを装填しゼッツに変身しようとするが…！