読売テレビの藤岡宗我アナウンサーが、5月8日放送の音楽番組『音道楽√』（毎週金曜深0：35〜※関西ローカル）で大ファンであるグローバルボーイズグループ・JO1と初共演を果たす。先立って、オリコンニュースにコメントを寄せた。【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー全米デビューを発表し、京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡アナは、JO1が誕生したオーディシ