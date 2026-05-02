マリ・バマコ郊外でイスラム過激派などの攻撃を受け殺害されたカマラ暫定国防相の自宅周辺の衛星写真＝26日（VANTOR提供・ロイター＝共同）【ナイロビ共同】西アフリカ・マリで遊牧民の反政府勢力と共に複数都市を一斉攻撃したイスラム過激派が、マリ軍事政権の打倒に向け国民に蜂起を要求する声明を出した。シャリア（イスラム法）の導入も求めた。ロイター通信が1日伝えた。攻撃から2日で1週間。過激派側は攻勢を続け、軍政を