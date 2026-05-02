ディズニー・アニメーションの名作を実写化した映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）より、5月2日のドウェイン・ジョンソンの誕生日にあわせ、最新ビジュアルを使用した日本版ポスターが解禁された。【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版本予告原作となる2017年公開のアニメーション映画は、南の島モトゥヌイを舞台に、海と特別な絆を持つ少女モアナが世界を救うために旅に出る物語。壮大な冒険と成長のドラマは幅広い