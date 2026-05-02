同一の中国艦が2日連続で対馬海峡を航行防衛省・統合幕僚監部は2026年4月30日、長崎県の対馬沖で、中国海軍の艦艇1隻を確認したと発表。自衛隊機が上空から撮影した当該艦艇の画像を公開しました。今回確認されたのは、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「成都」です。4月28日午後8時頃に対馬の南西約70kmの海域に出現し、対馬海峡を通り、日本海へ向けて航行したとしています。このルーヤンIII級ミサイル駆逐艦「成都」は、3月30