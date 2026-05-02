慶応大学（東京）は１日、東京歯科大学（同）との合併が合意に至らず、４月３０日に協議を終結したと発表した。両大は２０２０年１１月、２３年４月をめどに学校法人を合併し、東京歯科大の歯学部を慶大に統合する方向で協議を開始。しかし２１年１１月、コロナ禍を受けてスケジュールを見直し、めどを設けずに協議を継続すると発表していた。慶大はホームページで「教育・研究・医療を取り巻く環境の大きな変化などを総合的