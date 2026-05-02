2024年から2025年にかけて本誌で連載されたエッセイ「シーフードドリアを食べ終わるころには」。昨年、タイトルを『この味もまたいつか恋しくなる』に改めて単行本化し、このたび、TVドラマ化が決定した。原作者の燃え殻さんに、映像作品として生まれ変わる心境を語ってもらった。【写真】高橋一生主演でドラマ化決定！話題の燃え殻さんの著書映像化にアレルギーがまったくない─『週刊女性』連載を経て昨年4月に出版されたエッセ