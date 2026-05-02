【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは1日、米軍によるイランの港湾封鎖で同国産石油を積んだタンカーが足止めされ、イランに少なくとも48億ドル（約7500億円）の損失があったと米国防総省が試算していると報じた。