◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が本拠のオリオールズ戦、「３番・右翼」に入り、初回にウォードの本塁打性の一打をもぎ取った。ジャッジは１回１死、ウォードの飛距離１０５メートルの右翼大飛球に対しフェンス手前でジャンプし、つかんだ。取れなければスタンドインの打球だった。その裏には四球を選びベリンジャ