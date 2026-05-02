コインパーキングを利用する際、「最大料金あり」と書かれていると安心して長時間駐車してしまう人は少なくありません。 しかし、「24時間最大」と「当日最大」は似ているようで仕組みが異なり、場合によっては想定より高くなることがあります。実際に、友人との食事で数時間駐車しただけなのに、思った以上の料金に驚くケースもあります。本記事では、この2つの違いと料金がどのように変わるのかをわかりやす