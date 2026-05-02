子どもが運転免許を取り、初めて車を持つタイミングは、家族にとっても大きな節目です。その際によく出てくるのが「中古車で十分か、それとも新車がいいのか」という悩みです。価格だけを見ると中古車は魅力的ですが、維持費や安全面まで含めて考えると判断は簡単ではありません。 本記事では、中古車と新車それぞれのメリット・デメリットを整理し、どちらがお得かを分かりやすく解説します。 中古車は購入費用が