女優で歌手の大竹しのぶ（68）が1日、自身のインスタグラムを更新。日常で起きた「悲しくなる」出来事を公表し、共感を呼んでいる。「ちょっと立ち寄ったスーパーで、男性とレジのお店の方が言い合っていた。どちらも六十歳位だろうか。『もう来ねえよ、ババア』『あー来るな、来るな、バカぁ』ふう〜、何だか悲しくなるなあ」とつづった。さらに「同じ日の夜、車を止めてドラッグストアへ。ドアを開けて閉めようとしたら、