「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）日米通算２０３勝をマークした田中将大投手が試合後に自身のインスタグラムに新規投稿。投手陣の胸アツ集合写真を公開し、ファンの反響を呼んだ。試合後のロッカーで撮影された一枚。田中将は「自分自身は苦しい投球でしたがチームのみんなに勝たせてもらいましたナイスゲーム」とつづった。ウイニグボールを手にした田中と登板したリリーフ陣が笑みを浮かべた集合写真。結束を物語