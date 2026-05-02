「106億円を熔かした男」こと、大王製紙の社長と会長を務め、カジノに自社の資金をつぎ込んで実刑判決を受けた東大法学部卒の井川意高（もとたか）氏が1日夜、Xを更新。高市早苗首相を痛烈に批判した。井川氏は、家事支援やベビーシッターの普及後押しのため、政府がそれらの利用者への税制を優遇する制度を新設する方向で調整に入ったという趣旨の話を報じた、読売新聞の記事を引用。「給付金や減税を一律でやろうとするとマスゴ