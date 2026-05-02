戸建て住宅の「顔」とも言える玄関。長い時間を過ごす場所ではありませんが、お客様の目に最初に触れる場所であり、家族全員が毎日使う場所なだけに、意外と後悔ポイントに気がついてしまうことがあるようです。今回は「新築戸建ての玄関」についてのお話を集めてきました。【漫画】新築住宅、「玄関」で後悔したことありますか？（全編を読む）外壁のフラットさを優先した結果Aさん（関東在住、40代、主婦）宅の外観は「真四角」