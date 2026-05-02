2026年5月4日は、「天赦日」と「寅の日」が重なる、まさに上半期のクライマックスとも言える超大吉日です。最強の吉日とされる天赦日に、金運に縁の深い寅の日が重なることで、お金にまつわるアクションや新たな挑戦を後押しする強力なエネルギーが満ちあふれます。一方で、強い運気を持つ日だからこそ、気をつけたい過ごし方も。吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この日の特別なご利益にあ