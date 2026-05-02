スキージャンプ「高梨沙羅」がスバル車の“魅力”を熱く語る！世界を舞台に活躍を続けるスキージャンプの高梨沙羅選手（※高＝はしごだか）。彼女の競技生活を長年にわたって力強く支え続けているのが、日本の自動車メーカーであるスバルのクルマです。【動画】スキージャンプ「高梨沙羅」がスバル車の“魅力”を語る！2026年4月30日、スバルの公式X（旧Twitter）アカウントにて、高梨選手が同社の本社オフィスを訪問した際