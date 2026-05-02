【ワシントン共同】米CBSテレビは1日、ドイツから撤収する米軍部隊について、一部は米国に戻り、その後に海外に再配置される可能性があると報じた。米本土やインド太平洋地域に重点を置く国防総省の取り組みの一環だとしている。