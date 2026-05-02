アメリカのトランプ大統領は今月中旬に計画されている中国訪問について、予定通り実現するという見通しを示しました。アメリカトランプ大統領「近く中国訪問が予定されている。きっと素晴らしいものになるだろう」トランプ大統領は1日、記者団に対し、このように述べ、今月14日と15日の日程で計画されている中国訪問について、予定通りに実現するという見通しを示しました。当初3月末に予定されていたトランプ氏の中国訪問は、イ