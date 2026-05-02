お寺で使える豆知識！仏塔がどこにあるかでわかることとは 伽藍の配置は仏塔の位置で見分ける 五重塔などの仏塔、金堂、講堂、門など、寺院を構成している施設を伽藍といいます。いわゆるお堂です。 仏塔はお釈迦さまの遺骨（仏舎利）を納めた施設です。金堂には如来や菩薩などの仏像（本尊）が安置されています。講堂は説教や講義、集会を行う場所。これらの施設を囲むのが回廊で、その一部に中門が付けられます。回廊内は