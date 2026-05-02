今日2日(土)は、北海道と東北は発達中の低気圧の影響で、太平洋側は暴風に警戒が必要です。関東から沖縄は、晴れてお出かけ日和でしょう。気温は、西日本や東日本では急上昇し、25℃以上の夏日が続出しそうです。西〜東日本は晴れ今日2日(土)は、沖縄は青空が広がりますが、先島諸島は夕方以降に雨や雷雨の所があるでしょう。九州と四国、中国地方、近畿は朝から日差しがたっぷりです。夕方以降は西から雲が多くなりますが、雨は降