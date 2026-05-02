JLPGAツアー2026シーズン第8戦『NTTドコモビジネスレディス』（賞金総額1億2000万円、優勝賞金2,160万円）は、悪天候のため大会第2日の中止が決定。 競技は54ホールストロークプレーに短縮となった。今年新設されたこの大会、短期決戦となった事により、"初代女王"をかけた戦いはどうなるのか！？ ツアー7勝、今大会のJLPGA公式インターネット配信の解説を務める米山みどりプロが優