「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）広島先発投手の岡本駿が６回１／３を６安打１失点、今季４度目の先発で初勝利を手にした。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏が、勝利を手にした「最大のヤマ場」を分析した。◇◇先発投手として初勝利を手にした岡本は、立ち上がりから体にキレがなく制球に苦しんだ。５四球を与え毎回走者を背負う不安定な内容だったが、要所で粘り五回まで無失点で切り抜けたこと