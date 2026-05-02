5月1日（現地時間4月30日）、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第6戦が行われ、イースタン・カンファレンス3位シードのニューヨーク・ニックスが同6位のアトランタ・ホークスに140－89で大勝。シリーズを4勝2敗とし、カンファレンス準決勝進出を決めた。 試合は序盤からニックスが主導権を握る展開となった。第1クォーター終了時点で40－