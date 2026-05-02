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●今週の業種別騰落率ランキング ※5月1日終値の4月24日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：16 業種値下がり：17 業種 東証プライム：1569銘柄値上がり： 780 銘柄値下がり： 766 銘柄変わらず他：23 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. その他金融業(0281) +3.72 オリックス 、プレミアＧ 、ネットプロ