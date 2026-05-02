木菜米ルファームは、農園オリジナルキャラクター「木菜米ル(きな める)」を題材とした4コマ連載を、2026年5月4日(月)19時より開始する。木菜米ルは、同農園が展開するオリジナルブランド「武装米」においても親しまれているキャラクターであり、本連載はその世界観も踏まえながら、農業の日常や魅力、土づくりや栽培へのこだわりを、より親しみやすく発信する新企画となる。掲載は公式サイト、X、Instagram、TikTokを中心に展開し