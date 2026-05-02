GWがスタートしたが、まだお出かけ先を決めていない人も多いのではないだろうか。Yahoo! JAPANの「Yahoo!検索」では、「道の駅」や「日帰り入浴施設」「新オープン・リニューアル施設」などの検索ランキングを公開している。2026年春の検索動向をもとに、お出かけ先の参考にしてみてはどうだろうか。あわせて「一気見したいドラマ」の検索ランキングも公開されており、インドアでの過ごし方のヒントにもなりそうだ。○道の駅ランキ