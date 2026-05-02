NHK・Eテレで放送されている「おかあさんといっしょ」で初代・体操のお姉さんとして7年間走り続けた“杏月お姉さん”こと秋元杏月。この春に番組を卒業したばかりの秋元が出演する「おかあさんといっしょ」関連ブルーレイ・DVDが4月、6月と相次いで発売される。卒業について「『楽しい』が最高潮の今だからこそ決断できた」と振り返る秋元。コロナ禍という激動の時代を乗り越え、全国の子どもたちに笑顔を届け続けた軌跡と、未来