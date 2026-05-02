現在公開中の『プラダを着た悪魔２』のアン・ハサウェイが、公開を控えたプロモーション中に、ヒョウ柄に鮮やかなレッドを合わせるコーディネートの上級テクを披露した。【写真】ヒョウ柄×赤でエレガントに仕上げたアン・ハサウェイ（全身ショット）Just Jaredによると、現地時間4月28日、米ニューヨークにて同作の上映イベントが行われ、前作に続いて出演するアンとエミリー・ブラントが来場した。この日、アンはマイケル