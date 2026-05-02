◆米大リーグレッドソックス―アストロズ（１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）先月２５日（日本時間２６日）のボルティモア遠征中に、コーラ前監督と５人のコーチが電撃解雇されたレッドソックス。新体制になって初の本拠地ゲームとなった１日（日本時間２日）、試合前の練習中に、本拠フェンウェイパークの上空を「ＦｉｒｅＣｒｅｉｇ，ＳｅｌｌｔｈｅＴｅａｍ」の横断幕を引っ張った飛行機が